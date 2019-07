Calciomercato Fiorentina, Boateng e Lirola i primi due colpi di Commisso

Kevin-Prince Boateng e Pol Lirola sono arrivati a Firenze prima del previsto per svolgere le visite mediche con la Fiorentina.

La di Rocco Commisso prende forma con i primi due colpi della sua era: Kevin-Prince Boateng e Pol Lirola.

Entambi i giocatori, provenienti dal , sono arrivati in mattinata a Firenze in treno per effettuare le visite mediche con il club viola.

Inizialmente sembrava dovessero arrivare non prima del 10 agosto, come annunciato da Pradè, ma alla fine si è preferito anticipare i tempi.

"Ho scelto la Fiorentina per il progetto, il club mi ha voluto con forza e, data la mia età, questo è stato un fattore importante", le prime parole di Boateng raccolte da 'Sky Sport'.

Prime dichiarazioni anche per Lirola: "Sono molto felice di essere qui, da quando Pradè mi ha chiamato la prima volta, non ho pensato ad altro che alla Fiorentina".