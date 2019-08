Calciomercato Fiorentina, Berardi dopo Ribery: offerti 30M al Sassuolo

La Fiorentina ha offerto 30 milioni al Sassuolo per portare Berardi in Toscana: prestito oneroso con obbligo di riscatto la formula scelta dai viola.

Ancora immersa totalmente (e giustamente) nella grande festa scoppiata ieri per l'arrivo di Franck Ribery, Firenze con un occhio guarda però già al prossimo colpo di mercato.

La leggenda del non sarà infatti l'ultimo arrivo dell'estate in casa , dove la società è al lavoro per provare a chiudere con il la trattativa per arrivare a Domenico Berardi.

Come riportato dal 'Corriere dello Sport', l'esterno d'attacco neroverde è infatti il prossimo grande obiettivo dei viola, decisi a strappare il giocatore agli emiliani di Roberto De Zerbi grazie a una proposta di prestito oneroso con obbligo di riscatto.

30 i milioni messi sul tavolo dalla Fiorentina, una cifra che non può che far vacillare il Sassuolo. L'unico problema per i neroverdi sarebbe però il dover trovare il sostituto di Berardi in soli dieci giorni di mercato. Non un compito semplice, dal momento che l'attaccante calabrese è considerato da De Zerbi uno dei pilastri della propria rosa.

La Fiorentina però vuole andare fino in fondo, consapevole che al momento le alternative sono difficilmente raggiungibili. Sul taccuino di Pradè restano infatti i nomi di Suso e Politano, giocatori che però ad oggi, per motivi diversi, paiono destinati a restare rispettivamente a e .

Ecco allora che il club viola è pronto a premere sull'acceleratore per portare Berardi a Firenze nei prossimi giorni, forte anche del 'sì' già fatto intendere dal giocatore. Commisso non vuole badare a spese.