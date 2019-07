Calciomercato Fiorentina, Benassi chiama De Rossi: "Saremmo felicissimi dovesse venire"

Impegnato con la nel ritiro pre-stagionale a Moena, Marco Benassi ha parlato oggi in conferenza stampa. Diversi i temi affrontati dal centrocampista viola, il quale ha commentato anche l'ipotesi di vedere Daniele De Rossi a Firenze il prossimo anno.

Chiusa la sua esperienza alla , l'ex capitano giallorosso sta infatti valutando tutte le proposte arrivategli nelle ultime settimane, deciso a proseguire la propria carriera in . Una scelta che spalanca le porte alla Fiorentina, con Benassi che ha espresso il proprio entusiasmo per questa possibile trattativa.

"Ho pensato grandi cose in positivo. Lo conosco per la Nazionale ed è un grandissimo giocatore e un grande uomo. Penso che farebbe comodo a qualsiasi squadra. Non so come stanno le cose ma se dovesse venire saremmo felicissimi".