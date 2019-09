Calciomercato Fiorentina, Ghezzal in arrivo: si attende solo la firma

La Fiorentina è ancora attiva in sede di calciomercato: il club gigliato ha chiuso l'operazione che porterà in viola Rachid Ghezzal.

Mancano poche ore alla chiusura della finestra estiva di calciomercato e, tra i club che più si stanno muovendo nel corso dell’ultima caldissima giornata c’è certamente la .

Il club gigliato dovrebbe dopo aver annunciato l'arrivo dal Fluminense dell’attaccante Pedro e in attesa di prelevare dal del talentuoso Bobby Duncan (già svolte le visite mediche presso Villa Stuart a ), sta per regalare a Vincenzo Montella un ulteriore esterno d’attacco che andrebbe ad aggiungersi ai vari Chiesa, Ribery, Sottil e Montiel.

Secondo quanto riportato da Sky infatti, è da considerarsi in dirittura d’arrivo la trattativa che porterà sulle rive dell’Arno Rachid Ghezzal .

Operazione già imbastita con il sulla base di un prestito da 300 mila euro con diritto di riscatto fissato a 9,7 milioni. L’esterno algerino, fratello di Abdelkader (trascorsi in con diverse squadre, tra le quali Siena, Bari e ), sarebbe già in volo per l’Italia al fine di compiere gli ultimi step necessari prima della firma sul contratto.

Ghezzal, il cui nome è stato accostato per la prima volta a quello della Fiorentina nelle ultime ore al pari di quello di Ben Arfa , è cresciuto calcisticamente nel , club che ha lasciato nel 2017 per vestire prima la maglia del e poi appunto quella del Leicester.