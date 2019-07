Calciomercato Fiorentina, Barone chiama De Rossi: "Aspettiamo la sua decisione"

Barone conferma l'interesse per De Rossi mentre frena sul possibile acquisto di Balotelli: "Guadagna tanto. Tonali? Non ha mai giocato in Serie A".

Rocco Commisso ha promesso una grande ma ad oggi, complice una rosa foltissima con ben 75 giocatori sotto contratto, il calciomercato dei viola in entrata è praticamente fermo.

Joe Barone , braccio destro del nuovo presidente, intervistato da 'La Gazzetta dello Sport' quindi prova a tracciare le prossime mosse della Fiorentina.

"Abbiamo una grande lista. Abbiamo tanti nomi. Ma vogliamo spendere cifre giuste. E sappiamo che ci sono tante squadre che alla fine dovranno vendere".

La Fiorentina insomma non ha fretta e soprattutto non farà spese folli, ecco perchè Barone chiude di fatto all'acquisto di Balotelli . E non solo.

" Guadagna tanto. Lo scriva: “guadagna tanto”. Tonali ? Si vede che ha talento ma costa tanto e ancora non ha giocato neppure una gara in A . Un bambino nell’amichevole contro i dilettanti del Val di Fassa mi ha dato una lista di calciatori da acquistare: De Paul, Fofana, Lirola del e Veretout al in cambio di Biglia e soldi. L'ho messa nel portafogli".

Le porte della Fiorentina invece sono spalancate per Daniele De Rossi che arriverebbe a costo zero dopo la rottura con la e col quale ci sarebbe stata più di una parola.

"Daniele è un grande giocatore e un grande uomo. Sarebbe prezioso dentro il nostro spogliatoio. Può aiutare tutti i nostri giovani a crescere. Aspettiamo di sapere cosa deciderà. Se continuerà o chiuderà con il calcio. Noi De Rossi lo prenderemmo con grande piacere" .

Infine Barone, dopo aver blindato ancora una volta Chiesa , dice la sua sul calcio italiano e sul dominio della .