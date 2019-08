Calciomercato Fiorentina, assalto a Politano: Biraghi contropartita nell'affare

La Fiorentina fiuta il colpo Matteo Politano dall'Inter: i viola potrebbero sferrare l'affondo per il giocatore inserendo Biraghi come contropartita.

Seppur con un po' di ritardo sulla concorrenza, la di Rocco Commisso e del D.s. Pradé ha iniziato a muoversi con efficacia sul calciomercato portando a Firenze nel giro di pochi giorni Kevin-Prince Boateng e Pol Lirola, entrambi dal . Ora però i viola, secondo 'La Nazione', si sono posti un obiettivo ancora più ambizioso: Matteo Politano dell'.

Il giocatore piace molto a Montella e per questo la società è intenzionata a fare uno sforzo per prenderlo: l'Inter, nonostante le parole lusinghiere di Conte, e la carenza al momento di attaccanti di ruolo, non si opporrebbe alla cessione se nell'affare venisse inserita una contropartita utile alla causa.

Per questo, secondo il quotidiano toscano, i viola vorrebbero inserire nell'operazione il cartellino dell'esterno sinistro Cristiano Biraghi, Nazionale italiano e giocatore molto considerato dal tecnico dell'Inter Antonio Conte.

Per Politano, approdato in nerazzurro lo scorso anno in prestito e riscattato ufficialmente al termine dell'ultima stagione, all'orizzonte potrebbe esserci dunque una nuova avventura con la maglia viola.