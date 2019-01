Calciomercato Fiorentina, Andreas Pereira dello United nel mirino

Dopo aver chiuso per Muriel, la Fiorentina si concentra sul centrocampo. Nel mirino c’è anche Andreas Pereira del Manchester United.

La Fiorentina è riuscita a ritagliarsi un ruolo da protagonista in questa primissima fase della sessione di calciomercato di gennaio. La società gigliata infatti, è riuscita a battere la concorrenza del Milan e a piazzare quello che sin qui è stato uno dei colpi più importanti in assoluto: Luis Muriel.

Sistemato il reparto offensivo con il colombiano che è arrivato in prestito con diritto di riscatto dal Siviglia, Pantaleo Corvino può ora concentrarsi sul centrocampo.

Se Rog sembra uno degli obiettivi primari per la mediana (è stato il direttore sportivo del Parma Faggiano a svelare l’interesse dei viola per il giocatore), per il ruolo del trequartista è spuntato un nome nuovo: quello di Andreas Pereira.

Secondo quanto riportato da La Nazione, il talento del Manchester United sarebbe finito nel mirino della Fiorentina. Considerato un giocatore dalle eccellenti qualità tecniche, potrebbe essere alla ricerca di una nuova sistemazione visto che in stagione ha totalizzato solo 277’ di gioco tra Premier League e Champions League.

A rendere il discorso un po’ più in discesa potrebbero essere due fattori: Pereira ha doppio passaporto belga e brasiliano ed inoltre il suo contratto con i Red Devils è in scadenza.

Reduce da due buonissime stagioni in prestito al Granda ed al Valencia, Andreas Pereira, che può vantare anche una presenza con la Nazionale brasiliana, nel corso delle scorse settimane è stato accostato anche a Lazio e Betis Siviglia.