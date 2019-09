Calciomercato, Falcao al Galatasaray: ora è ufficiale, contratto triennale

Radamel Falcao è ufficialmente un nuovo giocatore del Galatasaray: l'attaccante colombiano ha lasciato il Monaco per firmare un triennale a Istanbul.

Dopo le tante voci di mercato Radamel Falcao ha definito il suo trasferimento al : la grande accoglienza dei tifosi all'arrivo a Istanbul aveva anticipato la firma del giocatore colombiano, che lascia il si lega alla squadra turca con un contratto triennale.

Colpo last-minute per il Galatasaray, che conferma l'ufficialità dell'operazione sui propri canali social. Dopo le visite superate il diretto interessato ha commentato il trasferimento in : "Sono felice per me e per la mia famiglia, finalmente sono qui".

"Il Galatasaray annuncia di aver raggiunto un accordo con il Monaco Football Club per il trasferimento a titolo gratuito del calciatore professionista Radamel Falcao Garcia Zarate. Il giocatore riceverà uno stipendio netto di 5 milioni di euro per 3 stagioni a partire dalla stagione 2019-2020".

Il debutto di Falcao potrebbe avvenire nel prossimo match di campionato contro il Kasimpasa alla Turk Telecom Arena: nuova avventura per 'El Tigre' dopo tre anni in , dove ha collezionato ben 83 reti in 140 partite.