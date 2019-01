Calciomercato, Fabregas oggi gioca l'ultima col Chelsea: imminente il passaggio al Monaco

Ai dettagli la trattativa tra Cesc Fabregas e il Monaco. Lo spagnolo oggi potrebbe giocare l'ultima gara con il Chelsea contro il Nottingham Forest.

Si avvicina l'ultima partita con la maglia del Chelsea per Cesc Fabregas. Stando a quanto riportato da 'Sky Sports News', lo spagnolo è a un passo dall'approdo al Monaco e la gara di oggi pomeriggio contro il Nottingham Forest potrebbe essere l'ultima con i blues per il centrocampista .

Il Chelsea di Maurizio Sarri scenderà in campo a Stamford Bridge alle ore 16.00 italiane, in una partita valevole per il terzo turno di FA Cup.

Con un contratto in scadenza al termine di questa stagione, Fabregas negli utlimi mesi è stato accostato anche al Milan. A concretizzarsi è stata però la trattativa con il Monaco, con l'ex Barcellona ora pronto a confrontarsi con la Ligue 1.

A 31 anni e dopo quattro stagioni e mezzo trascorsi a difendere la maglia del Chelsea, Fabregas oggi si prepara a ricevere così l'ultimo applauso dai tifosi londinesi in quella che potrebbe rivelarsi una vera e propria passerella d'addio.

In questa stagione lo spagnolo ha collezionato 15 presenze, 1 goal e 2 assist tra tutte le competizioni.