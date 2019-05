Calciomercato estivo Serie A, date ufficiali: inizio l'1 luglio, fine il 2 settembre

Il presidente federale Gabriele Gravina annuncia le date del calciomercato: "Estivo dal 1 luglio al 2 settembre, invernale dal 2 al 31 gennaio 2020".

Giornata di Consiglio Federale e tanti temi di discussione: in primis le date del calciomercato estivo e invernale della stagione 2019/2020, rivelate dal presidente della FIGC, Gabriele Gravina.

"Le date delle prossime due sessioni di calciomercato andranno dall'1 luglio al 2 settembre per quella estiva e dal 2 al 31 gennaio per quella invernale. Sono in linea con le date delle altre federazioni".

Un ritorno al passato dopo l'esperimento di un anno fa, quando il gong finale per la sessione estiva scattò appena un giorno prima rispetto all'inizio della , suscitando non poche polemiche per la mancata contemporaneità con altre nazioni.

Gravina ha detto la sua anche sulla questione SuperChampions e sul possibile slittamento dei tornei nazionali a metà settimana, lasciando il weekend alle competizioni continentali. Netta la posizione di rifiuto di tale scenario.

"Siamo contrari alla costituzione di una SuperChampions per due aspetti inderogabili: territorialità e valore della competizione sportiva. I campionati devono sempre giocarsi nei fine settimana e si accede attraverso le singole competizioni nazionali. Non sacrifichiamo il valore del nostro calcio nazionale a discapito di interessi legati a singoli soggetti".

Sul tavolo del Consiglio pure la vicenda dell'annullamento dei playout di Serie B e l'avvio dei playoff dopo il giudizio sportivo di primo grado (Gravina ha ribadito la legittimità della scelta della Lega B, pur 'consigliando' di attendere il secondo grado) e il regolamento del Club , approvato.