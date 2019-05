Calciomercato Premier League, svelate le date: dal 16 maggio all'8 agosto

Giovedì partiranno le campagne di acquisti e cessioni delle squadre di Premier: acquisti dall'estero solamente da metà giugno.

Comincia il calciomercato in terra inglese. Già durante questa settimana le venti squadre partecipanti alla prossimapotranno infatti ufficializzare acquisti e cessioni, così da prepararsi al meglio al massimo campionato inglese al via a metà agosto.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Il calciomercato estivo inglese apre i battenti il 16 maggio 2019 e si chiuderà l'8 agosto, alle 18 ora italiana. Non tutte le trattative saranno però già ufficiali in queste settimane di maggio, visto che per i trasferimenti internazionali bisognerà attendere giugno.

I trasferimenti già praticamente ufficiali, tra squadre inglesi, saranno confermati il 16 maggio, mentre i giocatori provenienti da altri campionati potranno essere confermati solamente una volta che si aprirà il FIFA Transfer Matching System (TMS) del prossimo 11 giugno.



Ciò significa che qualsiasi trasferimento internazionale non può essere elaborato fino all'apertura della finestra di trasferimento FIFA TMS. Per ora gli affari da , e paesi limitrofi verso la Premier non sono comunqu entrati nel vivo, anche senza la necessità di aspettare l'inizio della data internazionale.



I club di Premier League avranno ovviamente comunque la possibilità di vendere o prestare giocatori ad altri campionati le cui finestre di trasferimento resteranno aperte dopo l'8 agosto: tra queste anche la Championship e la terza serie inglese, le cui finestre saranno aperte fino al 2 settembre.

Sarà un'estate particolare per le grandi di Premier, considerando il blocco del calciomercato del , la stessa possibilità per il e i tanti dubbi di , e . Ma di certo, come ogni anno, il campionato inglese sarà quello più ricco e capace di muovere la maggior quantità di fondi.