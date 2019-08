Calciomercato estivo 2019, cambia l'orario di chiusura: trattative possibili fino alle 22.00

Cambia a sorpresa l'orario di chiusura del calciomercato estivo in . Per gli affari in entrata ci sarà tempo fino al 2 settembre, ma il gong arriverà alle 22 e non alle 20 come inizialmente previsto.

La novità sarebbe emersa nel corso della riunione di oggi in Lega Calcio a Milano e dovrebbe essere ufficializzata nelle prossime ore. I club del massimo campionato italiano avranno dunque 2 ore in più a disposizione per definire le operazioni in entrata e in uscita.

Tempo che non è mai troppo, come dimostrano i precedenti degli ultimi anni, quando si imbastiscono trattative dell'ultimo minuto, soprattutto per giocatori che militano in campionati esteri.

La variazione dell'orario di chiusura avrà infine i suoi risvolti anche in ottica Fantacalcio, visto che molti fantallenatori faranno l'asta proprio la sera di lunedì 2 settembre e dovranno a loro volta spostare di 2 ore in avanti l'appuntamento.