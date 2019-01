Calciomercato Empoli, Zajc in Turchia per firmare col Fenerbahce

Si chiude l’avventura all’Empoli di Miha Zajc. Il talento sloveno passa al Fenerbahce: “Sono molto contento di essere qui”.

Cessione importante per l’Empoli nell’ultimo giorno della sessione di calciomercato invernale: manca infatti solo l’ufficialità, Miha Zajc è però ormai da considerarsi un giocatore del Fenerbahçe.

Il centrocampista sloveno, uno dei giocatori di maggior talento della compagine toscana, ha infatti già raggiunto la Turchia per sottoporsi alle visite mediche di rito che precederanno la firma sul contratto che lo legherà al suo nuovo club.

Secondo quanto riportato da Sky, l’operazione è stata chiusa a titolo definitivo a fronte di un corrispettivo da 6,5 milioni di euro, ai quali va aggiunto il cartellino di Salih Uçan.

Zajc, che era arrivato all'Empoli nel gennaio del 2017 e che era stato uno dei grandi protagonisti della cavalcata che ha portato al ritorno della compagine toscana nella massima serie, nel corso di questa stagione ha totalizzato 20 presenze e 3 goal in Serie A, alle quali va aggiunta una presenza in Coppa Italia, al momento del suo arrivo ad Istanbul non ha nascosto la sua soddisfazione.