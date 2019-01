Calciomercato Empoli, ufficiale l'arrivo di Oberlin e la cessione di Zajc al Fenerbahce

L'Empoli ha ufficializzato la cessione di Zajc al Fenerbahce. Ma ha anche acquistato a titolo definitivo dal Basilea il classe 1997 Oberlin.

Ultimo giorno di mercato scoppiettante per l'Empoli. Dopo aver acquistato Diks, Pajac, Dell'Orco e Farias, è stata resa nota anche la cessione al Fenerbahce di Miha Zajc e l'arrivo di Ucan a titolo definitivo, sempre dai turchi (è già in rosa) ma soprattutto di Dimitri Oberlin dal Basilea.

Questo il comunicato emesso al riguardo da parte della società toscana, dove si specifica che l'operazione è stata conclusa a titolo definitivo.

L’Empoli FC comunica di aver raggiunto l’accordo con il @Fenerbahce per la cessione, a titolo definitivo, del diritto alle prestazioni sportive di Miha Zajc pic.twitter.com/6vGk9VWoz0 — Empoli Fc Official (@EmpoliCalcio) 31 gennaio 2019

"L’Empoli FC comunica di aver raggiunto l’accordo con il Fenerbahce per la cessione, a titolo definitivo, del diritto alle prestazioni sportive di Miha Zajc".

L’Empoli FC comunica di aver raggiunto l’accordo con il @Fenerbahce per l’acquisizione, a titolo definitivo, del diritto alle prestazioni sportive di @salihucan48 pic.twitter.com/BSCITZpnOE — Empoli Fc Official (@EmpoliCalcio) 31 gennaio 2019

Al contempo è stato reso noto che è stato acquistato, sempre dai turchi, l'intero cartellino del centrocampista Salih Ucan.

"L’Empoli FC comunica di aver raggiunto l’accordo con il Fenerbahce per l’acquisizione, a titolo definitivo, del diritto alle prestazioni sportive di Salih Ucan".

L’Empoli FC comunica di aver raggiunto l’accordo con il @FCBasel1893 per l’acquisizione, a titolo temporaneo con opzione di riscatto, del diritto alle prestazioni sportive di Dimitri Oberlin. pic.twitter.com/0Q1WvgK16b — Empoli Fc Official (@EmpoliCalcio) 31 gennaio 2019

Per quanto riguarda Oberlin il suo contratto è stato depositato per tempo negli uffici della Lega Calcio. Svizzero classe 1997, l'attaccante nella stagione in corso ha collezionato con la compagine elvetica del Basilea 23 presenze ed un goal. Arriva in prestito con diritto di riscatto.