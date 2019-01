Calciomercato Empoli, Oberlin e Mevlja gli ultimi rinfozi: oggi le visite mediche

Empoli attivo anche nel mercato in uscita: i toscani saluteranno Miha Zajc, pronto a trasferirsi al Fenerbahce in cambio di Salih Ucan più soldi.

Empoli molto attivo sul mercato nell'ultimo giorno di trattative. I toscani hanno definito con il Basilea il trasferimento di Dimitri Oberlin alla corte di Giuseppe Iachini, con l'attaccante svizzero che oggi svolgerà le visite mediche.

Secondo quanto raccontato da 'Sky Sport' il classe '97 si unirà all'Empoli con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 6 milioni, con il giocatore che in passato è stato cercato anche da Genoa a Sampdoria.

Sempre secondo 'Sky Sport', il toscani hanno chiuso anche la trattativa con lo Zenit per portare Miha Mevlja in Serie A. Il difensore, che è stato seguito anche dall'Inter come possibile rimpiazzo di Miranda, arriverà sempre con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Per quanto riguarda il mercato in uscita, l'Empoli è invece pronto a salutare, in partenza direzione Turchia. Ilha presentato ai toscani un'offerta da 6,5 milioni per il cartellino del giocatore, più il passaggio a titolo definitivo in azzurro di

Una proposta importante che il club a deciso di accettare, con il centrocampista sloveno pronto alla nuova avventura turca.