Calciomercato Empoli, Nikolaou è ufficiale: arriva in prestito dall'Olympiacos

Dīmītrīos Nikolaou all'Empoli: i toscani lo hanno prelevato con la formula del prestito e diritto di riscatto dai greci dell'Olympiacos.

A pochi giorni dal gong finale del calciomercato, l'Empoli piazza un colpo importante per la sua difesa, reparto in sofferenza con ben 39 goal subiti in 20 giornate: penultimo rendimento, meglio soltanto di Frosinone e Chievo.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

La società toscana ha ufficializzato l'ingaggio del 20enne Dīmītrīos Nikolaou, proveniente dall'Olympiacos.

L'articolo prosegue qui sotto

"L’Empoli FC comunica di aver raggiunto l’accordo con l’Olympiakos S.F.P. per l’acquisizione, a titolo temporaneo con opzione di riscatto, del diritto alle prestazioni sportive di Dīmītrīos Nikolaou".

L’Empoli FC comunica di aver raggiunto l’accordo con l’@OlympiakosSFP per l’acquisizione, a titolo temporaneo con opzione di riscatto, del diritto alle prestazioni sportive di Dīmītrīos Nikolaou pic.twitter.com/8rRbOmL2Ze — Empoli Fc Official (@EmpoliCalcio) 28 gennaio 2019

Prestito con diritto di riscatto ad una cifra non comunicata dal club di Fabrizio Corsi: Nikolaou è un difensore centrale in grado di giocare anche nel ruolo di terzino sinistro.

La serata più bella della sua carriera fu, senza dubbio, quella del 18 ottobre 2017: scenario il 'Camp Nou' di Barcellona dove, nonostante la sconfitta per 3-1, mise a segno il goal della bandiera per i greci dopo aver realizzato uno sfortunato autogoal in apertura.

In questi primi sei mesi stagionali ha raccolto soltanto una presenza in Coppa di Grecia e nulla più: toccherà all'Empoli rivalorizzare un giocatore bisognoso di fiducia da cui ripartire. Nikolaou vestirà la maglia numero 43.