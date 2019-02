Calciomercato Empoli, Mevlja salta: no della FIFA

Sfuma Mevlja all'Empoli: la FIFA non ha accettato i ritardi tra Empoli e FIGC sul ricorso per ovviare al tesseramento avvenuto fuori tempo massimo.

Niente Empoli per Miha Mevlja. La FIFA ha detto 'no' al club toscano, che aveva provato ad ovviare al tesseramento del difensore dello Zenit avvenuto pochi istanti dopo la chiusura del mercato invernale e quindi non andato a buon fine.

La società del presidente Corsi aveva messo le mani sul classe '90 oltre la conclusione della sessione di gennaio, più precisamente 2 minuti dopo il 'gong' che era fissato per le 20 del 31 gennaio scorso.

Per questo motivo Mevlja-Empoli non è mai diventato ufficiale a causa del muro alzato dalla FIGC, che aveva ricevuto la richiesta di tesseramento fuori tempo massimo: da qui il ricorso dell'Empoli, nella speranza di risolvere in positivo la querelle e far suo il calciatore sloveno.

Ed invece, come riporta 'Il Tirreno', per la FIFA tra i toscani e la federazione si è andati per le lunghe e i 10 giorni trascorsi tra istanza e risposta della FIGC agli azzurri sono stati ritenuti troppi da parte del massimo organismo calcistico. Che si è definitivamente opposta al trasferimento.

Mevlja, addirittura arrivato ad Empoli fiducioso che la vicenda potesse far registrare un esito felice, è dovuto tornare in Russia ed ora dovrebbe finire in prestito al Rostov.