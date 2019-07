Calciomercato Empoli, Mancuso ad un passo: 5 milioni alla Juventus

Empoli, rinforzo in attacco proveniente dalla Juventus. 5 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni di Leonardo Mancuso.

Dopo l'amara retrocessione e nonostante le numerose cessioni (Caputo, Krunic, Di Lorenzo e Bennacer), l' non ha alcuna intenzione di restare a lungo in Serie B ma vuole allestire una squadra in grado di poter lottare subito per la promozione.

Secondo quanto riportato da Sky Sport la dirigenza toscana ha praticamente concluso l'acquisto di Leonardo Mancuso, giocatore di proprietà della ma che nell'ultima stagione con il ha messo a segno 19 goal in 35 partite (gli abruzzesi avranno il 50% della futura rivendita del ragazzo).

I toscani verseranno nelle casse della Vecchia Signora circa 5 milioni di euro per il classe 1992. E' stato lo stesso giocatore, pur avendo diverse richieste, a voler scegliere la società del presidente Corsi per la sua capacità di far emergere coloro che hanno voglia di affermarsi.