Calciomercato Empoli, Farias colpo di gennaio: ufficiale dal Cagliari

Dopo cinque annate in Sardegna, il Cagliari cede Farias. Il brasiliano giocherà con l'Empoli in prestito con diritto di riscatto. Insieme a lui Pajac.

Tre sessioni di calciomercato, sballottato da una parte all'altra. Alla fine Diego Farias è sempre rimasto a Cagliari, nonostante gli interessamenti di Sassuolo, Napoli e Bologna. Ora però, nel calciomercato invernale 2019, il trasferimento è realtà: il brasiliano approda ufficialmente all' Empoli .

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

L’Empoli FC comunica di aver raggiunto l’accordo con il @CagliariCalcio per l’acquisizione, a titolo temporaneo con opzione di riscatto, del diritto alle prestazioni sportive di Diego Farias pic.twitter.com/wOuTTHZ5OI — Empoli Fc Official (@EmpoliCalcio) 31 gennaio 2019

Farias lascia il Cagliari in prestito, con diritto di riscatto a favore dell'Empoli. Nonostante qualche buono spunto in stagione, con tre goal essenziali per la causa rossoblù, il giocatore è sempre stato nel mirino dei tifosi, che non gli hanno mai perdonato i troppi goal sbagliati davanti alla porta.

32 reti in 134 presenze, i dati fatti registrare da Farias nel quinquennio di Cagliari. Devastante in Serie B con 14 centri, nella massima serie il brasiliano non è riuscito a ripetere l'exploit della risalita in Serie A, sempre in bilico tra la titolarità e la panchina. Grande qualità, ma poca reattività sotto porta.

Non solo Farias dal Cagliari all'Empoli, visto che la società toscana ha ufficializzato anche l'arrivo di Pajac. Anche il terzino si trasferisce alla corte di Iachini in prestito con diritto di riscatto. Due rinforzi essenziali per la neopromossa, in lotta proprio contro il team sardo per la permanenza in Serie A.

Una vera e propria rivoluzione quella operata dal Cagliari in entrata e uscita durante questa sessione di calciomercato: Birsa, Oliva, Despodov, Cacciatore, Thereau e Pellegrini in rossoblù, Farias, Pajac e Sau lontani dalla Sardegna. Sarà il campo a dare il responso per la formazione rossoblù.

In maglia Empoli, Farias otrebbe rappresentare un grande colpo di calciomercato: giocherà insieme a Ciccio Caputo. Iachini si aspetta di avere a disposizione un'ottima coppia d'attacco, capace di integrarsi alla perfezione per raggiungere l'obiettivo designato.