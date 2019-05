Calciomercato, Elia Soriano in Eredivisie: ufficiale l’approdo al VVV-Venlo

Elia Soriano, fratello del centrocampista del Bologna, Roberto, sbarca in Eredivisie: vestirà la maglia del VVV-Venlo.

Non solo Roberto, che oggi milita nel e che in carriera ha vestito in 8 occasioni la maglia dell’ , anche un altro Soriano presto giocherà ad alti livelli su palcoscenici importanti: suo fratello maggiore Elia.

L’attaccante, dopo una esperienza nelle in con Darmstadt, Alle, , Karlsruhe, Kickers , Kickers Wurzburg ed un’ultima annata da protagonista in con il Korona Kielce, ha nelle scorse ore sottoscritto quello che è probabilmente il contratto più importante della sua carriera: quello che gli consentirà di giocare in Eredivisie.

Il maggiore dei fratelli Soriano si è legato al VVV-Venlo. A confermarlo è stato lo stesso club olandese con un comunicato ufficiale.

“Dopo Richard Neudecker, presentiamo il nostro secondo rinforzo: Elia Soriano. Il giocatore italo-tedesco ha 29 anni ed è nato a Darmstadt. L’attaccante stipula un contratto per una stagione con un’opzione per un altro anno”.

Elia Soriano, classe 1989, nella sua ultima esperienza al Korona Kielce, ha segnato 14 goal in 33 presenze nella massima divisione polacca.