Calciomercato, Dumitru riparte dal Livorno in Serie B

Nicolao Dumitru è un nuovo giocatore del Livorno: l'ex Napoli proverà a rilanciarsi in amaranto dopo le continue delusioni in Italia e all'estero.

Alzi la mano chi si ricorda di Nicolao Dumitru, ex promessa incompiuta del Napoli: a 27 anni, l'attaccante italiano con passaporto rumeno proverà a ravvivare la sua carriera in Serie B, dove indosserà la maglia del Livorno.

Il club toscano ha annunciato l'acquisto del giocatore con questo comunicato apparso sul sito ufficiale.

"L’A.S. Livorno Calcio comunica ufficialmente di aver acquistato i diritti alle prestazioni sportive del calciatore: Nicolao Dumitru (attaccante, classe 1991). Dumitru proviene dal Gimnastic Tarragona (Spagna). In passato ha indossato anche le maglie di Empoli, Napoli, Ternana, Cittadella, Latina e Nottingham Forest. Dumitru avra’ la maglia n.24".

Dumitru è reduce da esperienze nel complesso negative: dopo la girandola di prestiti a cui l'ha sottoposto il Napoli dal 2011 al 2017, c'è stato l'approdo in Spagna dapprima all'Alcorcon, per poi passare al Gymnastic de Tarragona. In entrambi i casi non sono arrivate soddisfazioni eclatanti a livello personale.

Benvenuto a Livorno NICOLAO DUMITRU #UnAmoreDentro ❣️ pic.twitter.com/d4w0pcsnnT — AS Livorno Calcio (@LivornoCalcio) February 5, 2019

Con la maglia azzurra giocò invece in dodici occasioni nella stagione 2010/2011, allenato da Walter Mazzarri: nessun goal all'attivo, dato che convinse la società partenopea a fare a meno di lui - almeno inizialmente - non in maniera definitiva, come accaduto invece nell'estate di un anno e mezzo fa.

Dumitru avrà il compito di aiutare il Livorno ad agguantare una salvezza ad oggi complicata: penultimo posto in Serie B, a sette punti dalla zona tranquilla che eviterebbe la disputa degli eventuali playout.