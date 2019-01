Calciomercato, Defoe riparte dai Rangers: c'è l'ufficialità

A 36 anni suonati, non ha nessuna voglia di dire basta: il calcio è la vita di Jermain Defoe, uno degli attaccanti inglesi più prolifici dell'ultimo decennio e in grado di togliersi grandi soddisfazioni a livello personale con l'Inghilterra.

L'estate 2017 è stata quella della firma con il Bournemouth, aiutato a conquistare la salvezza in Premier League: un anno e mezzo dopo, è già giunta l'ora di cambiare aria.

#RangersFC are today delighted to confirm that Jermain Defoe (@IAmJermainDefoe) has joined the Club on an 18 month loan subject to international clearance: https://t.co/6et0OGyOI7 pic.twitter.com/YEYdtUhzqZ — Rangers Football Club (@RangersFC) 6 gennaio 2019