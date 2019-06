Calciomercato, De Rossi in MLS? Sarebbe vicino al Los Angeles FC

E’ un’estate diversa quella che si appresta a vivere Daniele De Rossi. Chiusa la sua lunghissima avventura alla , il centrocampista, che ha già annunciato di continuare a voler giocare, è per la prima volta dopo 18 anni chiamato a trovare una nuova squadra, la sua ricerca però potrebbe essere molto più rapida di quanto previsto.

Il suo nome nelle ultime settimane è stato accostato a quello di diversi club italiani ed esteri e a quanto pare si sarebbe già vicini ad una decisione definitiva. Ad attendere De Rossi ci sarebbero infatti gli e la .

Secondo quanto riportato da ESPN, che cita fonti amricane, l’ex capitano giallorosso sarebbe ad un passo dal vestire la maglia del . Il club californiano nelle ultime ore avrebbe tentato l’accelerata decisiva ed il suo tentativo avrebbe dato i frutti sperati visto che stanno prendendo vigore in queste ore le voci che parlano di un accordo ormai già raggiunto.

Il Los Angeles FC è convinto del fatto che De Rossi possa rappresentare un grandissimo rinforzo per la squadra guidata da Bob Bradley che già vanta tra le sue fila Carlos Vela, l’attaccante messicano MVP dell’ultima stagione di MLS.

Se la notizia venisse confermata, ovviamente sfumerebbe la suggestione di vedere De Rossi con la maglia del Boca Juniors nella prossima stagione. Il direttore sportivo degli Xeneizes, Nicolas Burdisso, parlando nelle scorse ore a Closs Continental aveva lasciato viva la pista che portava all’ex faro della Roma.

“Su di lui si è detto molto, lo conosco ed ha aperto le porte ad un suo arrivo. Per noi sarebbe la ciliegina sulla torta e da noi c’è una passione che in e in MLS non possono avere”.