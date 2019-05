Calciomercato, De Ligt a sorpresa: "Potrei rimanere all'Ajax"

La vittoria dell'Eredivisie e della Coppa d' , una da protagonista a soli 19 anni: Matthijs De Ligt ha tutto quanto possa desiderare dalla vita che gli sta regalando soddisfazioni niente male per un ragazzo della sua età.

Sulle tracce del capitano dei 'Lancieri' sia che , prima di loro la che però sembra essersi definitivamente tirata fuori dalla corsa, complice l'elevato prezzo del cartellino poco accessibile.

Intervistato da 'NOS', De Ligt ha ammesso di non aver ancora deciso quale sarà la sua prossima squadra, al contrario di Frenkie De Jong che invece ha firmato con il Barcellona.

"Non so nulla. Durante l'anno sono state dette e scritte molte cose, ma nulla mi fa impazzire. De Jong ha già preso la sua decisione e io no, è così. E' vero, diversi club sono interessati ma è bene guardare a ciò che è meglio per me, per lo sviluppo della mia carriera, se è meglio iniziare la preparazione all' o altrove".