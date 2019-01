Calciomercato, De Jong giura fedeltà all'Ajax: "Non parto a gennaio"

Il centrocampista dell’Ajax, Frenkie De Jong, ha escluso un possibile trasferimento a gennaio: “Non andò via nel corso dell’inverno, questo è certo”.

E’ considerato uno dei migliori talenti in assoluto del calcio europeo e non è un caso che il suo nome negli ultimi mesi sia stato accostato a quello di alcuni tra i più importanti club. Frenkie De Jong è l’oggetto del desiderio di società come Barcellona, PSG, Manchester City e Bayern, a gennaio però non lascerà l’Ajax.

Nelle ultime ore hanno preso sempre più vigore in Spagna le voci di un possibile accordo con il Barcellona e di un imminente trasferimento, a mettere però in chiaro le cose ci ha pensato lo stesso centrocampista attraverso i canali ufficiali del suo club.

“Non lascerò l’Ajax nel corso dell’inverno, questo è certo. Resterò sicuramente fino al termine della stagione”. L'articolo prosegue qui sotto

De Jong, non solo non lascerà l’Ajax a gennaio, ma ha invitato le stelle della sua squadra a fare lo stesso.