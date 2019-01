Calciomercato, Curci sarà il nuovo portiere dell'Hammarby: giovedì la firma

Nuova avventura per Curci: è diventato il nuovo portiere della squadra dell'Hammarby. Contratto di 6 mesi con opzione per un altro anno e mezzo.

Nuova avventura per il portiere italiano Gianluca Curci. Dopo aver indossato la maglia dell'Eskilstuna (29 presenze nella stagione 2017-2018), il classe 1985 rimane in Svezia e diventa il nuovo numero 1 dell'Hammarby.

Secondo quanto riportato da Sky Sport nella giornata odierna ha sostenuto le visite mediche di rito, al termine delle quali non è stata evidenziata la presenza di alcun problema.

L'ufficialità e la firma del contratto di 6 mesi, con opzione per un altro anno e mezzo, avverranno invece nella giornata di giovedì.

Si tratta per Curci della terza squadra estera: prima dell'avventura in Scandinavia ha indossato in Bundesliga la maglia del Mainz.