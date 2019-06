Calciomercato, Coutinho nel mirino del PSG: operazione da oltre 100 milioni

Il PSG piomba su Philippe Coutinho: il Barcellona chiede più di 100 milioni per non incappare in una minusvalenza.

Nel tridente dei sogni con Suarez e Messi è quello che ha saputo fare peggio in quanto a rendimento: 11 goal in 54 apparizioni stagionali sono un bottino troppo magro per uno come Philippe Coutinho.

I 120 milioni più 40 di bonus pagati dal sono diventati, improvvisamente, un'enormità: non che lo fossero già, sia chiaro, ma da un giocatore costato una cifra del genere ci si aspetta sempre qualcosa di più.

Proprio questo esborso 'obbliga' i blaugrana a pensare a una cessione soltanto nell'ottica di un prezzo che superi i 100 milioni, in modo da non mettere a segno una minusvalenza dopo un anno e mezzo: il club che potrebbe 'dare una mano' è il .

Come rivelato da 'Sport', i campioni di sarebbero tornati alla carica dopo il tiepido interesse mostrato nel 2017, quando il brasiliano vestiva la maglia del : stavolta l'esito potrebbe risultare completamente diverso.

PSG agevolato dall'ottimo rapporto con i due rappresentanti di Coutinho, Kia Joorabchian e Giuliano Bertolucci, da sempre in contatti proficui con il ds parigino Antero Henrique e il patron Nasser Al-Khelaifi.

Difficile, invece, vedere l'ex di nuovo in Premier League: il non potrà fare mercato in entrata per due sessioni (a meno che il TAS non dia ragione ai londinesi) e il sarebbe uno sgarbo bello e buono ai suoi ex tifosi del Liverpool. Inoltre, nella recente sfida di Champions a 'Old Trafford', Coutinho è stato accolto da una miriade di fischi.