Calciomercato Cosenza, Mariano Izco pronto a firmare: oggi le visite mediche

Svincolatosi dal Crotone, Mariano Izco è pronto a ripartire dalla Serie B: il centrocampista argentino firmerà per il Cosenza a 35 anni.

Il Cosenza è pronto a definire l'acquisto di Mariano Izco. Attualmente svincolato, il giocatore è atteso oggi in città per le visite mediche, al superamento delle quali potrà dare inizio alla sua nuova avventura in Serie B.

Con un passato in Serie A, dove ha vestito le maglie di Catania, Chievo Verona e Crotone, il centrocampista argentino prenderà il posto di Corsi. Il giocatore rischia infatti un intervento al ginocchio destro per una lesione legamentosa, come riportato da 'La Gazzetta dello Sport'.

A 35 anni, Izco è dunque pronto a ripartire dalla serie cadetta, dove il Cosenza si è guadagnato fino ad ora la dodicesima piazza in campionato. Il compito del natio di Buenos Aires sarà quello di portare soprattutto esperienza e qualità in un gruppo falcidiato dai molti infortuni.