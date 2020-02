Calciomercato chiuso? Non per il Barcellona: Willian Josè può arrivare

Il regolamento spagnolo prevede che davanti ad un grave infortunio (Dembelè) si possa acquistare un giocatore oltre la finestra di mercato regolare.

Luis Suarez fuori per diverse settimane. Carles Perez ceduto alla . Ousmane Dembelè out per il resto della stagione. Un trittico di attaccanti che Setien non ha più a disposizione: rimangono solo Messi, Ansu Fati e Griezmann. Risultato? sul mercato nonostante la finestra invernale chiusa.

Consapevole di non poter puntare semplicemente su uno svincolato per il ruolo di attaccante, il Barcellona si sta affidando all'articolo 124.3 del regolamento della RFEF. Questo infatti prevede che si poss acquistare un giocatore per far fronte ad un k.o importante: vedi Dembelè.

Il francese tornerà nella prossima annata, ragion per cui il Barcellona può puntare il suo massimo obiettivo Willian Josè. Classe 1991, centravanti brasiliano, sembrava ad un passo dal passaggio al durante la finestra invernale, tanto che i tifosi si erano scagliati contro di lui.

Invece passaggio al Tottenham sfumato e Willian Josè pronto a chiedere scusa ai fans della . Ora però a sorpresa potrebbe comunque lasciare i Paesi Baschi per andare a Barcellona, nell'ambito di un possibile acquisto blaugrana solamente tra i confini nazionali.

Secondo Marca, Willian Josè ha superato sia Angel, fino ad ieri favorito, sia Loren e Lucas Perez, altri attaccanti che stanno facendo bene in questa stagione di e sembravano certi di rimanere nelle proprie squadre almeno fino a giugno. Ora però il Barcellona rischia di cambiare tutto.

Una chiamata così improvvisa da parte di un club come il Barcellona farà sicuramente pensare ogni squadra in questo calderone, sopratutto la Real Sociedad, che nelle ultime partite ha fatto a meno di Wllian Josè ottenendo tra l'altro la qualificazione alle semifinale di Coppa del Re ai danni del .