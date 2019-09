Calciomercato chiuso? Il Marsiglia acquista comunque Rongier: grazie alla clausola Joker

In Ligue 1 esiste la possibilità di acquistare un giocatore anche dopo la chiusura delle tratattive: solo, però, se militante in Francia.

Una particolarità della che molte squadre degli altri campionati europei sicuramente invidiano. Sopratutto nell'ambito di un affare sfumato per non essere riusciti a despositare un contratto in tempo. In esiste la clausola Joker, che permette ai club di prima e seconda divisione di acquistare un calciatore a mercato chiuso.

In questo modo Valentin Rongier è passato dal al per 19 milioni di euro, ma a calciomercato chiuso. Non essendo svincolato, in molti fuori dalla Francia si sono chiesti il perchè dell'operazione andata in porto nonostante la fine delle trattative.

Arrivato a Marsiglia per svolgere le visite mediche prima della chiusura del calciomercato, Rongier non era stato ufficializzato in tempo a causa del rialzo del Nantes per il suo cartellino. Gong, fine del mercato ma possibilità di passare al suo nuovo club ancora viva.

La clausola joker permette infatti ai club del campionato francese di effettuare un singolo acquisto, e non più di uno dunque, solamente se il giocatore in questione milita in Ligue 1 o in Ligue 2. Sia a settembre, sia nei mesi successivi e dunque prima del calciomercato invernale.

Un "acquisto jolly", appunto, che deve appartenere a un club delle prime due divisioni ma che per il resto non è soggetto a condizioni particolari. Queste devono invece verificarsi nel caso si intenda ricorrere a ulteriori "joker", che possono essere concessi dalla federcalcio transalpina in caso di morte di un calciatore o di gravi infortuni.

Rongier, classe 1994, fa parlare di sè fuori dalla Francia per il caso particolare che rappresenta, ma del tutto normale in Ligue 1 e Ligue 2. Ora proverà a essere protagonista anche in campo e non solo nell'angolo delle curiosità di calciomercato.