Chiricheș torna a casa: firma con la Steaua dopo dieci anni

Il difensore, ex di Napoli, Sassuolo e Cremonese, torna nella squadra che lo lanciò un decennio fa.

Vlad Chiricheș ha concluso il suo percorso in Serie A. Dopo diverse stagioni, in cui ha militato con Napoli, Sassuolo e Cremonese, il difensore tornerà in Romania, rientrando nella squadra che lo lanciò ben dieci anni fa.

Chiricheș ha firmato con la Steaua Bucarest: per il difensore classe 1989 un ritorno gradito, dopo una carriera che lo ha visto anche imporsi in Premier League con la maglia del Tottenham.

Il centrale lascia il campionato italiano, in cui ha totalizzato 110 presenze, di cui 62 con la maglia del Sassuolo, e 5 reti.

In patria continuerà a vestire la maglia numero 21, come annunciato dalla stessa Steaua.