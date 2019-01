Calciomercato Chievo Verona, preso Piazon dal Chelsea: domani le visite mediche

Il Chievo Verona ha raggiunto un accordo con il Chelsea per il prestito di Lucas Piazon: il giocatore domani sosterrà le visite mediche con i veneti.

Nuovo rinforzo di spessore in casa Chievo Verona. I gialloblù hanno raggiunto un accordo con il Chelsea per il prestito di Lucas Piazon, attaccante classe 1994 che alla corte di Maurizio Sarri non è riuscito a trovare spazio.

Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', il giocatore è già arrivato in città e domani svolgerà le visite mediche con il club veneto, prima di porre la firma sul nuovo contratto.

La formula è quella del prestito con diritto di riscatto, con il brasiliano che nel Chievo ha la possibilità di aumentare il suo minutaggio, potendo così mettere in mostra quelle qualità che gli hanno permesso di essere etichettato in passato come un giovane di grande talento.

In questa stagione con il Chelsea Piazon ha collezionato solamente due presenze con le giovanili del club. Un annata totalmente diversa dalla scorsa, quando il brasiliano, in prestito al Fulham, venne schierato per 22 volte in campo, riuscendo anche a segnare 5 goal in Championship.