Calciomercato, scambio Chievo-Cagliari: Andreolli in Veneto, Cacciatore ai sardi

Marco Andreolli torna per la seconda volta a vestire la maglia del Chievo: arriva da Cagliari. Ai sardi arriva invece Cacciatore, proprio dai veneti.

Giornata di mercato molto calda anche per il Chievo: torna a vestire la maglia del club veneto Marco Andreolli, che proviene dal Cagliari a titolo definitivo. Al contempo è stato ceduto ai sardi il terzino Fabrizio Cacciatore.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Il contratto di Andreolli è stato depositato in Lega da parte della società del presidente Campedelli, che in questo modo aggiunge esperienza a disposizione di Di Carlo. Poco dopo è arrivato anche il comunicato ufficiale.

"L' A.C. ChievoVerona comunica di aver acquisito dal Cagliari Calcio a titolo definitivo le prestazioni sportive del difensore Marco Andreolli. Andreolli ha firmato un contratto con scadenza il 30/06/2019".

E' arrivato anche il comunicato della società isolana per quanto riguarda Cacciatore, che lascia il Veneto.

"Il Cagliari Calcio comunica l’arrivo dal ChievoVerona del calciatore Fabrizio Cacciatore, che si trasferisce in Sardegna in prestito con obbligo di riscatto, condizionato al verificarsi di determinate situazioni sportive".

Andreolli ha già vestito la maglia del Chievo per tre anni dal 2010 al 2013, collezionando 81 presenze: ora il rientro alla base. Nella stagione 2018-2019 per Andreolli solamente 3 presenze in Serie A ed 1 in Coppa Italia con i sardi.

Insieme a quello di Andreolli è stato depositato anche il contratto del 19enne portoghese Nunes, che arriva a titolo definitivo dal Genoa (ha indossato in sei occasioni la maglia della squadra Primavera del Grifone).