Calciomercato Chievo, Schelotto l'ultimo rinforzo: oggi le visite mediche

Ezequiel Schelotto è a un passo da ritorno in Italia: il Chievo Verona ha definito l'acquisto del giocatore che oggi svolgerà le visite mediche.

Ezequiel Schelotto è pronto a tornare in Serie A dopo quattro anni. Il Chievo Verona ha definito nelle ultime ore la trattativa con il Brighton, prelevando in prestito il giocatore fino al termine della stagione, come riportato da 'Sky Sport'.

Guarda su DAZN oltre 100 match di Serie A e tutta la Serie B: attiva ora il tuo mese gratuito!

L'argentino, naturalizzato italiano, è così pronto a fare il suo ritorno in gialloblu, proprio l'ultima maglia che il giocatore ha indossato prima di lasciare l'Italia.

Un paio di stagioni allo Sporting di Lisbona e poi l'esperienza in Premier League con il Brighton sono state invece le ultime tappe in carriera dell'esterno ex Inter, chiamato oggi a svolgere le visite mediche con il Chievo prima di porre la firma sul contratto.