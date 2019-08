Calciomercato Chievo, Colley in chiusura: il difensore ex Chelsea è svincolato

Il Chievo sta per chiudere l'operazione Joseph Colley: il difensore, prodotto delle Giovanili del Chelsea, era svincolato e arriverà a costo zero.

Il è fra i club di Serie B favoriti per la promozione in e sta per aggiungere un tassello importante nella rosa che tenterà la scalata sotto la guida di Michele Marcolini.

I veneti, secondo quanto riporta 'Sky Sport', stanno infatti per chiudere la trattativa per tesserare Joseph Colley, difensore centrale classe 1999 attualmente svincolato dopo essere cresciuto nelle Giovanili del .

Il centrale difensivo di origini gambiane era approdato a Londra nel 2017, con i Blues che lo avevano prelevato dalla società svedese IF Bromma. Dopo aver giocato diverse gare nella Premier League 2 e in Youth , il Chelsea dopo 2 stagioni ha deciso di non offrirgli un contratto per la Prima squadra.

Il suo futuro ripartirà dall' , con la Serie B e il Chievo pronti ad accoglierlo. La squadra gialloblù farà il suo debutto nel torneo cadetto la sera di domenica 25 agosto contro il , mentre domenica 18 sfiderà il alla Sardegna Arena nel Terzo turno preliminare di .