Calciomercato, Cheryshev tutto del Valencia: accordo col Villarreal

Accordo tra Valencia e Villarreal per Denis Cheryshev che sarà riscattato dai 'Pipistrelli': manca solo la firma dell'attaccante russo.

Colpo in attacco per il che conferma uno dei protagonisti della passata stagione: a un passo l'ufficialità del riscatto di Denis Cheryshev dal , club ancora per poco formalmente proprietario del cartellino.

Comunicato del 'Sottomarino Giallo' che ha reso noto l'accordo tra le due società, in attesa della firma sul contratto del giocatore che sancirà definitivamente il buon esito dell'operazione.

Comunicado oficial: Denis Cheryshev.https://t.co/P7RCiksNPL — Villarreal CF (@VillarrealCF) 29 giugno 2019

Cheryshev ha disputato 41 partite con il Valencia nella scorsa annata, realizzando 4 reti e 5 assist: numeri che gli permetteranno di giocare nuovamente al 'Mestalla' dopo un'altra brevissima parentesi da gennaio a giugno 2016, sempre in prestito.

Il russo si era messo in grande evidenza ai Mondiali disputati in casa nel 2018, conclusi con l'eliminazione ai quarti di finale e con il secondo posto nella classifica marcatori (4 reti) alle spalle del capocannoniere Harry Kane.