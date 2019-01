Calciomercato Chelsea, vicino l'addio di Morata: nemmeno in panchina contro il Tottenham

Morata nemmeno in panchina nel match di Carabao Cup tra Tottenham e Chelsea: il Siviglia spera di chiudere per il suo prestito.

E' in dirittura d'arrivo, ma in negativo, l'avventura di Alvaro Morata con la maglia del Chelsea. L'ennesima dimostrazione è arrivata dall'esclusione dello spagnolo dall'undici titolare della sfida di andata della semifinale di Carabao Cup contro il Tottenham.

Come se non bastasse, anche per la panchina Sarri gli ha preferito il francese Giroud, che ha alle spalle solamente due giorni di lavoro con il resto della squadra.

Probabile quindi che nelle prossime ore il diretto interessato possa spingere ancora di più per essere ceduto. Sulle sue tracce, come ha testimoniato anche l'incontro dell'agente con la dirigenza spagnola, c'è il Siviglia, che nel reparto offensivo ha appena ceduto Muriel alla Fiorentina e ora vorrebbe l'ex bianconero in prestito.

Nella stagione in corso Morata, prendendo in considerazione tutte le competizioni, ha collezionato 24 presenze e 9 goal.