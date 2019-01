Calciomercato, Chelsea vicino a Paredes: retweet galeotto dell'argentino

Leandro Paredes è finito nel mirino del Chelsea: operazione da 30 milioni di euro, un retweet dell'argentino sembra più di una semplice conferma.

Sembrava potesse tornare in Italia dove giocò con la maglia della Roma, ma il futuro di Leandro Paredes sarà, con ogni probabilità, in Inghilterra: il Chelsea ha effettuato un blitz nelle ultime ore, mettendo sul piatto argomenti economici più che interessanti per lo Zenit, proprietario del cartellino.

Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', i londinesi avrebbero messo sul piatto 30 milioni di euro, qualcosa in più rispetto ai 23 più 4 di bonus che i russi elargirono alla Roma nell'estate del 2017.

A confermare che la trattativa sia a un passo da una conclusione positiva, anche un retweet (ossia una condivisione) da parte dello stesso Paredes a un tweet con tanto di video di presentazione dal titolo 'Welcome to Chelsea'.

Il centrocampista argentino dovrebbe firmare un contratto della durata di quattro anni e mezzo, fino al 30 giugno 2023, due in più rispetto alla naturale scadenza del suo accordo attuale con lo Zenit.

Accontentato quindi Maurizio Sarri che, in più circostanze, ha ricordato come avesse bisogno di un altro giocatore in mezzo al campo per sostituire Cesc Fabregas, appena approdato in Francia al Monaco di Thierry Henry.

L'acquisto di Paredes può significare molto per i club nostrani interessati a Nicolò Barella: proprio il Chelsea è dato come uno tra i club più accreditati per accaparrarselo e, questo trasferimento sempre più probabile, potrebbe indurre i 'Blues' a fare un passo indietro.