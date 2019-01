Calciomercato Chelsea, Sarri 'annuncia' Higuain: "Può firmare oggi"

Si attende ormai solo l’annuncio ufficiale che arriverà comunque a breve, di fatto però non ci sono più dubbi: Gonzalo Higuain ha chiuso la sua breve avventura al Milan e presto sarà un giocatore del Chelsea.

L’attaccante argentino, nella mattinata di mercoledì ha lasciato Milano ed è atterrato a Londra per sottoporsi alle visite mediche di rito che precederanno la firma sul contratto.

L’ultima formalità prima dell’inizio di una tappa della carriera del Pipita, il cui approdo nel club londinese è stato di fatto anticipato da Maurizio Sarri nel corso della conferenza stampa di presentazione del match di EFL Cup con il Tottenham, gara alla quale l'attaccante non prenderà parte perchè non tesserato in tempo.

Sarri on Gonzalo Higuain: 'He is a very strong striker, especially in my first season in Naples. He did very well. For sure he is one of the best strikers in my career. He has the right experience to play here.' #CHETOT pic.twitter.com/b3JR8T3WAD