Calciomercato Chelsea, Morata ha l'accordo con l'Atletico Madrid

Alvaro Morata si avvicina all’Atletico Madrid. Un’operazione che coinvolge molti club ed attaccanti, compreso Gonzalo Higuain.

L’attaccante del Chelsea, Alvaro Morata, ha raggiunto un accordo con l’Atletico Madrid per il trasferimento in prestito in Spagna fino al termine della stagione. Adesso tocca proprio alla società dei Colchoneros riuscire a trovare i fondi necessari per chiudere in maniera definitiva l’operazione.

Secondo quanto appreso da Goal, l’intesa è stata trovata sulla base di un ingaggio da tre milioni di euro da qui al termine dell’annata, con la possibilità poi di versare altri 40 milioni a fine stagione nelle casse del Chelsea per rendere definitivo il trasferimento.

Le due società al momento starebbero ancora trattando sulle percentuali dello stipendio da garantire al giocatore. La speranza dell’Atletico Madrid è quella di dividere al 50% con il club londinese l’esborso, per poi trovare con lo stesso Morata un accordo per le prossime stagioni a cifre inferiori rispetto a quelle percepite ore.

Prima di poter accogliere Morata inoltre, l’Atletico dovrà riuscire a piazzare due esuberi per abbassare il suo monte ingaggi. Tra i giocatori in lista per la partenza ci sono Nikola Kalinic e Gelson Martins. Il primo è arrivato in estate dal Milan ed ha realizzato appena quattro goal in diciotto partite, il secondo è arrivato a parametro zero dallo Sporting Lisbona ed è legato al club iberico da un contratto di sei anni.

A sostituire Morata al Chelsea sarà Gonzalo Higuain. Il club londinese è ansioso di cedere l’attaccante spagnolo proprio al fine di diminuire il suo monte ingaggi in vista dell’arrivo del Pipita, per il quale l’operazione per il trasferimento sarebbe da considerarsi già conclusa.

L’effetto domino verrà chiuso da Krzysztof Piatek che sostituirà a sua volta Higuain al Milan arrivando dal Genoa a fronte di un esborso da 40 milioni di euro.

Higuain, dal canto suo, ha già trovato un accordo con il Chelsea per un trasferimento in prestito fino al termine della stagione, che potrebbe essere allungato di un altro anno o diventare trasferimento a titolo definitivo tra qualche mese.

A Londra, il bomber argentino ritroverà Maurizio Sarri, tecnico con il quale si è già espresso a livelli altissimi ai tempi del Napoli, realizzando 36 goal in 35 partite di campionato nell’annata 2015-16 (un record assoluto per la Serie A).

Altro attaccante in procinto di trasferirsi è Michy Batshuayi. Il suo prestito al Valencia terminerà in anticipo e la speranza del Chelsea è quello di riuscire a cederlo per una cifra che si aggira sui 45 milioni di euro. Proprio per questo motivo, si è arenata al momento la trattativa che avrebbe dovuto portare l’attaccante belga in prestito al Monaco, con lo stesso club del Principato che ora avrebbe virato le proprie attenzioni su Nikola Kalinic.

A Michy Batshuayi si sono interessate anche Everton e Marsiglia, ma la loro valutazione del cartellino dei giocatore è ben inferiore a quella fatta dal Chelsea. I giocatore potrebbe anche rientrare tra gli obiettivi del Milan, qualora i rossoneri trovassero difficoltà a chiudere per Piatek.

In collaborazione con Ruben Uria e Romeo Agresti