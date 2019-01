Calciomercato Chelsea, l'Everton offre 20M per Batshuayi

L'Everton è intenzionato a mettere sul piatto del Chelsea circa 20 milioni di euro per il cartellino dell'attaccante belga Batshuayi.

Michy Batshuayi, dopo soli sei mesi al Valencia, sembra destinato, a causa dei dissidi con il tecnico Marcelino e delle sole 3 reti realizzate in 23 presenze, a tornare al Chelsea, squadra che ne detiene il cartellino e con la quale ha un contratto in scadenza nel giugno del 2021.

Guarda su DAZN oltre 100 match di Serie A e tutta la Serie B: attiva ora il tuo mese gratuito!

L'articolo prosegue qui sotto

Secondo quanto appreso da Goal sulle sue tracce c'è l'Everton, disposto a fare un'offerta intorno ai 20 milioni di euro per l'acquisto a titolo definitivo.

Una cifra che però non sarà quasi sicuramente sufficiente visto che nel 2016 i Blues ne hanno spesi ben 37 milioni di euro.

I Toffees non possono prenderlo in prestito in quanto le regole della Premier League impongono che non si possa avere più di un giocatore in prestito dalla stessa squadra. Ed al momento l'Everton ha a disposizione dai londinesi, proprio in prestito, il 24enne difensore Kourt Zouma.