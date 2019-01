Calciomercato Chelsea, Higuain arriva nei prossimi giorni: debutto col Tottenham?

Gonzalo Higuain è atteso a Londra nei prossimi giorni per definire il suo passaggio al Chelsea: potrebbe debuttare nel derby contro il Tottenham.

Gonzalo Higuain si appresta a cambiare nuovamente maglia: dopo soli sei mesi di Milan l'attaccante argentino sembra aver scelto il Chelsea di Sarri come nuova destinazione, l'arrivo a Londra è previsto nei prossimi giorni.

Secondo quanto riferito da 'La Gazzetta dello Sport', il Pipita volerà In Inghilterra a breve per le visite mediche e il primo contatto con l'ambiente Blues: non giocherà domani il derby di campionato contro l'Arsenal, ma il suo debutto con la nuova maglia è previsto per l'altro derby di Stamford Bridge contro il Tottenham, semifinale di ritorno della Carabao Cup.

Sembra tutto ormai definito sulla base del prestito per sei mesi con rinnovo per altri 12 legato al numero di presenze e goal ed eventuale riscatto condizionato anche dal posizionamento finale del Chelsea in Premier League.

La cifra finale dovrebbe assestarsi intorno ai 45 milioni di euro: Maurizio Sarri potrà riabbracciare Higuain dopo le straordinarie cose fatte insieme a Napoli. Il Pipita lascia il Milan: il suo futuro parla inglese.