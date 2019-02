Calciomercato Chelsea, Coutinho nel mirino: sostituto di Hazard

Se Hazard dovesse lasciare il Chelsea per il Real Madrid, Sarri andrebbe diritto verso la strada che porta a Coutinho.

Il calciomercato invernale si è appena concluso e già, come ovvio nel calcio moderno, si pensa a quello estivo. Sopratutto per quei giocatori che avrebbero dovuto cambiare maglia a gennaio e invece proseguiranno la propria stagione con lo stesso club. Di Eden Hazard si parla continuamente e il tormentone andrà avanti a lungo. Addio probabile a giugno e sostituto individuato:

Acquistato appena un anno fa dal Liverpool, Coutinho torna nel mirino del Chelsea secondo l'Independent. Il team londinese ha acquistato ufficialmente Pulisic dal Borussia Dortmund, ma ha intenzione di puntare anche ad un giocatore già pronto per lottare a grandi livelli come il brasiliano.

135 milioni di euro sono serviti al Barcellona per strappare Coutinho al Liverpool e nel primo anno catalano il brasiliano non ha minimamente raggiunto i livelli in maglia Reds. Del resto giocare in blaugrana significa sempre essere all'ombra perpetua di Messi, leader maximo in ogni statistica.

Otto goal e cinque assist in stagione per Coutinho, di cui la maggior parte segnati in Coppa del Re, dove ha maggior spazio. Nelle gare che contano però il brasiliano non è stato roboante, eccezion fatta per la gara di Champions contro il Tottenham. Squadra che conosceva benissimo dai tempi della Premier.

Per strappare Coutinho al Barcellona ovviamente il Chelsea dovrebbe mettere sul piatto più di 100 milioni: nessun problema, ma i blaugrana non hanno seria intenzione di privarsi immediatamente del giocatore. Sopratutto se dovesse partire Dembelè. In caso di conferma del francese, visto l'arrivo di De Jong, il brasiliano potrebbe realmente andare via.

Il Barcellona ha spesso smentito la volontà di cedere Coutinho nel 2019, ma la verià è che davanti ad un'offerta da tre cifre Bartomeu ci penserebbe seriamente. Del resto con De Jong e i sempre verdi Messi e Suarez, nessuno è indispensabile.