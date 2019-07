Calciomercato, Carroll al Newcastle: vicino il ritorno a parametro zero

Dopo il trasferimento record al Liverpool nel 2011, Andy Caroll potrebbe fare ritorno al Newcastle otto anni dopo a parametro zero.

Una carriera mai veramente decollata, che ha visto il suo picco massimo nel 2011, quando Andy Carroll fu pagato dal per una cifra record di 41 milioni di euro: ora l'attaccante inglese potrebbe tornare al suo .

Secondo quanto riferito dal 'Sun', il centravanti classe '89 è ormai a un passo dal ritorno alla base, dove è cresciuto calcisticamente: il nuovo allenatore Steve Bruce avrebbe infatti fatto il nome di Carroll per una suggestiva operazione low cost.

Il possente attaccante è attualmente svincolato dopo l'ultima lunga avventura al di sei anni: da qui l'idea dei Magpies di ingaggiarlo a parametro zero.

Dopo il sonoro trasferimento ai Reds, Carroll non è mai riuscito a imporsi ad Anfield ed è stato poi trasferito agli Hammers, dove ha collezionato 34 reti e 17 assist in 142 presenze. Ora il possibile ritorno al Newcastle per terminare una carriera senza troppi acuti.