Calciomercato Cagliari, Thereau il colpo in arrivo per l'attacco

Il Cagliari ha individuato il Thereau l’attaccante da mettere a disposizione di Rolando Maran. Il giocatore è in arrivo dalla Fiorentina.

Si attende solo l’ufficialità, che arriverà per forza di cose nel giro di poche ore, ormai però sembrano esserci pochi dubbi: Cyril Thereau sarà un nuovo giocatore del Cagliari.

Il club sardo, secondo quanto riportato da Sky, ha quindi trovato, al termine di una lunghissima ricerca, nel corso dell’ultimo giorno di calciomercato l’attaccante giusto da regalare a Rolando Maran. Uomo di esperienza e qualità indiscusse, il giocatore transalpino andrà infatti a rafforzare un settore offensivo al quale nelle scorse ore era stato aggiunto anche il giovane Despodov.

Thereau, è stato uno dei giocatori più corteggiati in assoluto nel corso di questa sessione invernale di calciomercato, visto che il suo nome nelle ultime settimane è stato accostato a varie squadre come Empoli, Chievo e Frosinone, solo per citarne alcune, ma ha sempre rifiutato ogni proposta prima di accettare in extremis quella del club sardo.

L’attaccante francese, 35 anni, si appresta quindi ad iniziare la sua quarta avventura italiana dopo quelle a Chievo, Udinese e appunto Fiorentina. Approdato in viola nell’estate del 2017, dopo una prima stagione tra luci ed ombre, in questa annata è uscito dai radar di Stefano Pioli, tanto che ha giocato appena 26’ in questo campionato.