Calciomercato Cagliari, Sorrentino l'idea in caso di intervento per l'infortunato Cragno

Il Cagliari è pronto a puntare su Sorrentino nel caso in cui Cragno dovesse sottoporsi a un intervento chirurgico alla spalla: previsti nuovi esami.

Attualmente svincolato dopo l'addio al , Stefano Sorrentino potrebbe presto tornare in . Sul 40enne di Cava de Tirreni ci sarebbe infatti il , che starebbe pensando al portiere campano per sostituire l'infortunato Alessio Cragno.

L'estremo difensore rossoblù tra una decina di giorni si sottoporrà a nuovi accertamenti diagnostici che serviranno a definire con maggiore precisione i tempi di recupero dopo l'infortunio alla spalla.

Nel caso in cui i nuovi esami dovessero evidenziare la necessità di un intervento chirurgico, il Cagliari sarebbe allora pronto a chiudere l'arrivo in Sardegna di Sorrentino. Questo lo scenario che, secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport', si sarebbe delineato nelle ultime ore.

Non resta dunque che attendere qualche giorno per capire con maggiore precisione quale sarà il futuro di Cragno e Sorrentino, con il Cagliari che nel frattempo ha definito gli ultimi dettagli con l'agente di Luca Pellegrini per il ritorno in prestito in rossoblù del terzino della .