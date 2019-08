Calciomercato Cagliari, Simeone è ufficiale: arriva dalla Fiorentina

Il Cagliari ha depositato il contratto di Simeone, l'attaccante argentino arriva dalla Fiorentina dopo l'infortunio di Pavoletti.

Ora è arrivata anche l'ufficialità: Giovanni Simeone ha scelto . L'attaccante argentino, figlio del Cholo, ha firmato col club sardo dopo una stagione a dir poco sfortunata con la .

Simeone si trasferisce al Cagliari in prestito con obbligo di riscatto e avrà il non semplice compito di non fare rimpiangere Leonardo Pavoletti, vittima di un brutto infortunio al ginocchio che lo terrà fuori almeno per tre mesi.

Decisivo è stato l'affondo di ieri quando il Cagliari, dopo aver trovato l'accordo con la Fiorentina, ha convinto anche il giocatore che era nel mirino della .

Quella del Cagliari è la terza maglia italiana per Giovanni Simeone che, oltre al viola della Fiorentina, aveva già vestito il rossoblù del .

In tre stagioni di l'attaccante ha collezionato finora 109 presenze complessive segnando 32 goal, di cui solo 6 in 36 partite l'anno scorso.