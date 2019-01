Calciomercato Cagliari, Peluso dal Sassuolo: in neroverde Pisacane-Romagna

Il Cagliari è interessato a Peluso, il Sassuolo a Romagna e sopratutto Pisacane: a gennaio potrebbero cambiare maglia.

E' cominciato il calciomercato invernale, la finestra di trattative per sistemare in parte la rosa. Non certo per costruirla. Hanno bisogno di qualche ritocco anche Cagliari e Sassuolo, i primi per ottenere la salvezza e magari puntare a qualcosa di più in seguito, i neroverdi per rimanere appaiati alla corsa europea.

Tra Cagliari e Sassuolo, secondo Sky Sport, si ragiona sui difensori. Il team sardo è interessato da tempo a Federico Peluso, che ha oramai perso il posto da titolare nel Sassuolo. Appena due le gare con i neroverdi in questa stagione e addio scritto: il trasferimento sull'isola non è affatto da escludere.

Incassato l'interesse del Cagliari per Peluso, il Sassuolo ha già risposto in merito: a De Zerbi piace Pisacane, al contratto del giocatore neroverde pedina importante per i rossoblù. La squadra sarda valuta dunque se lavorare su questo scambio, considerando che l'attuale giocatore di Maran può giocare sia come terzino che come centrale.

L'addio di Pisacane sembra comuqnue più plausibile rispetto a quello di Romagna, per il quale il Sassuolo si è mosso nelle ultime ore: il Cagliari crede tantissimo nel giovane difensore della Juventus e difficilmente lo lascerà partire verso l'Emilia, anche davanti ad un'interessante offerta.

Peluso piace anche al Bologna, ma se il Cagliari dovesse accettare di far partire almeno uno dei suoi difensori, il Sassuolo sarebbe ben disposto a cedere l'ex Juventus alla squadra di Maran. Il giocatore è pronto a lasciare i neroverdi dopo ben cinque stagioni.

Infortunato per la prima parte di stagione e continuamente in panchina per la seconda, in campo solo nell'ultima sfida contro l'Atalanta, Peluso valuta il suo futuro in questi giorni di calciomercato invernale. Futuro che potrebbe coinvolgere anche Pisacane e Romagna.