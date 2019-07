Calciomercato Cagliari, Nandez caldissimo: sardi pronti a pagare la clausola

Definita la cessione di Barella all'Inter, il Cagliari ha informato il Boca Juniors di essere pronto a pagare la clausola rescissoria di Nandez.

Chiusa la cessione di Barella all', il deve ora trovare un sostituto all'altezza del centrocampista della Nazionale per mettere a disposizione del tecnico Rolando Maran un organico competitivo nell'anno che porterà al centenario del club rossoblù. Con Traoré destinato al e l'arrivo di Rog che appare molto difficile, torna caldissimo per i sardi il nome del centrocampista argentino Nahitan Nandez.

Inseguito a lungo e vanamente lo scorso gennaio, il suo approdo in Sardegna potrebbe essere stato soltanto rinviato di qualche mese. Secondo gli argentini di 'TNT Sports', infatti, il club del presidente Tommaso Giulini avrebbe informato il Boca Juniors, proprietario del cartellino del giocatore, di essere disposto a pagare la clausola rescissoria prevista nel contratto, ammontante a circa 22 milioni di euro, in un'unica soluzione.

Sicuramente una cifra importante per la società isolana, che sarebbe in ogni caso ammortizzata appunto dalla cessione all'Inter del numero 18 con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto.

Gli Xeneizes, sempre secondo 'TNT Sports', si sarebbero detti pronti ad ascoltare il Cagliari e a valutare la nuova proposta economica del club rossoblù. Il presidente Giulini, dopo l'addio comunque doloroso del suo gioiello, potrebbe voler regalare ai tifosi un colpo ad effetto nella stagione in cui si festeggeranno i 50 anni dallo storico Scudetto di Scopigno e Riva.