Calciomercato Cagliari, Giulini su Nainggolan: "Stiamo facendo un favore all'Inter..."

Un nuovo Radja Nainggolan nel che lo aveva lanciato sui grandi palcoscenici e che ora lo sta riportando tra i migliori centrocampisti della : il belga è tornato su altissimi livelli dopo una stagione in ombra all' ma il presidente Tommaso Giulini ha messo più di un punto interrogativo sul futuro del proprio giocatore.

Ai microfoni di 'Radio Rai', il patron rossoblù ha gelato i tifosi del Cagliari.

"Se c’è una data per ridiscutere con l’Inter? Sinceramente no, stiamo vedendo questi mesi, siamo soddisfatti: lui è contento di essere tornato a Cagliari e noi siamo contenti delle sue prestazioni. E’ un leader determinante per le giocate e per come trascina la squadra".